HOSPITAL DE BRASÍLIA

Prontuário de menino que morreu 'comido' por bactéria menciona mãe como 'ansiosa'

Garoto de 13 anos ficou 26 dias internado antes de falecer

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 08:05

Miguel Fernandes Brandão Crédito: Reprodução

O prontuário médico do Hospital Brasília, referente ao menino de 13 anos que faleceu em novembro de 2024 devido a uma infecção bacteriana grave, traz anotações sobre a mãe do paciente, Genilva Fernandes, mencionando a “ansiedade” dela em pelo menos dois momentos diferentes. Em um dos relatórios, a equipe médica afirma que a mãe questionava repetidamente o quadro clínico do filho, sendo informada sobre a hipótese diagnóstica de uma infecção viral e a indicação de que não havia necessidade de antibióticos. Em outro, datado do dia seguinte, o documento descreve que a mãe estava “ansiosa” e preocupada com a febre do filho, além de repetir as mesmas perguntas sobre o diagnóstico. As informações são da Metrópoles. >

Miguel Fernandes Brandão morreu com o corpo necrosado, 26 dias depois de dar entrada no hospital. >

Genilva Fernandes, mãe de Miguel, acusa o Hospital Brasília de negligência médica, alegando que exames essenciais para identificar a infecção bacteriana não foram realizados a tempo. Ela também denunciou à Polícia Civil do Distrito Federal que a administração do hospital retardou a entrega do prontuário e outras informações sobre o atendimento. Em seu depoimento, Genilva contou que um infectologista afirmou que, caso Miguel tivesse sido transferido para a UTI mais cedo, as chances de sucesso no tratamento seriam maiores, já que o quadro era extremamente grave. A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) está investigando o caso.>

Miguel Fernandes começou a apresentar sintomas como febre, coriza e espirros no início de outubro de 2024, inicialmente tratados como rinite alérgica. Após a piora do quadro, ele foi levado ao Hospital Brasília em 14 de outubro, onde exames descartaram influenza e covid-19. No dia seguinte, surgiram novos sintomas, como vômitos, diarreia, unhas roxas e fraqueza nas pernas. O quadro continuava grave, mas o diagnóstico ainda não estava claro. Genilva criticou a demora na realização de exames e o atendimento inadequado, relatando ainda que o filho desenvolveu choque séptico e falência de órgãos.>

A situação de Miguel piorou rapidamente, e ele foi transferido para a UTI após ser diagnosticado com infecção por streptococcus pyogenes e influenza A. A infecção causou sérios danos, incluindo necrose de tecidos, que exigiram raspagem. A condição de Miguel piorou com o tempo, levando a falência renal e cerebral, e ele foi submetido a procedimentos invasivos, como traqueostomia e hemodiálise. Miguel morreu na madrugada de 9 de novembro, em decorrência de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.>

No dia 18 de outubro, enquanto ainda estava no hospital, a mãe impediu a administração de medicamentos como o Tylenol, alegando que Miguel estava com dor no estômago e mostrando desconfiança da conduta médica. Poucas horas depois, o quadro de Miguel se agravou, e ele entrou em choque séptico, apresentando manchas roxas no corpo, o que indicava uma deterioração rápida e grave de sua saúde.>