FORAGIDO

Ex-coordenador de Segurança de Presídio de Eunápolis é preso

O homem estava afastado do cargo desde a fuga de 16 detentos do local.

O ex-coordenador de Segurança do Presídio de Eunápolis, Wellington Oliveira Sousa, foi preso nesta sexta-feira (24). A captura ocorreu na BR-101, na cidade Governador Mangabeira. Com o foragido da Justiça, foram apreendidos um carro modelo Ônix e um celular. O homem, que possuía um mandado de prisão em seu nome, estava afastado do cargo desde a fuga de 16 detentos do local. >