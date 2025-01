PORTAL BRAZUCA

Baianos atraem investimento superior a R$ 10 milhões com rede social para futebol de base

Missão principal da plataforma é unir os principais agentes envolvidos no dia a dia do futebol de base e dos games

A missão principal do Portal Brazuca é ser uma plataforma para unir os principais agentes envolvidos no dia a dia do futebol de base e dos games, como atletas, clubes, escolinhas, profissionais liberais, federações e marcas em geral. >

Jiovani Soeiro explica que o subsídio na plataforma será, principalmente, em tecnologia, gestão do negócio e estruturação financeira para projetos especiais dentro e fora do Brasil. "Esse é o foco principal do investimento. Garantir que o negócio alcance novos mercados no menor tempo possível e, com metas claras e bem definidas, teremos a injeção de cada vez mais recursos", destaca o empresário. O principal agente para garantir a conexão e efetivação do negócio com o grupo de investimentos europeu foi o também baiano Waldo Souza.>