INFLAÇÃO

Em meio a alta nos alimentos, Rui Costa sugere que população pare de consumir laranja

A declaração ocorreu nesta sexta-feira (24), após reunião com o presidente Lula (PT) e outros líderes do governo nos setores agrícola e econômico

Em meio a alta no preço dos alimentos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que a população passasse a trocar a laranja por frutas mais baratas. O exemplo utilizado pelo líder petista enfatizou a falta de alternativas do governo para a redução de valores nos casos em que os alimentos estiverem mais caros no mercado internacional. >