SALVADOR

Saiba qual a nova previsão de retorno de funcionamento do Plano Inclinado Gonçalves

Uso do modal foi interrompido para manutenção

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou uma nova data para o retorno do funcionamento do Plano Inclinado Gonçalves, localizado no Comércio. De acordo com a pasta o modal deve voltar a atender a população neste sábado (25). >