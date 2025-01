SALVADOR

Semob se pronuncia após críticas de comandante da PM sobre suspensão de transporte

Coronel Paulo Coutinho afirmou que a secretaria não contribui para a "sensação de segurança" da população

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, se manifestou sobre o pronunciamento do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia acerca da suspensão do transporte em localidades em meio a ações policiais. Durante uma entrevista para uma emissora de rádio, nesta quinta-feira (23), o coronel Paulo Coutinho afirmou que a Secretaria de Mobilidade (Semob) não contribui para a "sensação de segurança" da população. >

"Ela [Semob] atua de uma forma que me permite dizer: não é sempre da melhor maneira. Quando o sindicato dos rodoviários diz que estamos com a Polícia Militar presente e existe suspensão por parte da Semob, isso é feito em tratativa constante através dos comandos regionais, com a direção. Mas, infelizmente, eles têm feito disso um procedimento quase que padrão. Houve um ato de oposição e intervenção policial. Não interessa que exista uma viatura dando segurança. Eles primeiro suspendem, para depois de dois, três dias, voltar", criticou Coutinho. >