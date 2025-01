CLIMA DE TENSÃO

Homens com fuzis usam ônibus para bloquear via em Castelo Branco e passageiros ficam em pânico

Caso aconteceu na manhã deste domingo (19)

Moradores de Castelo em Branco acordaram em pânico na manhã deste domingo (19). Isso porque homens armados com fuzis e pistolas pararam um ônibus e o atravessaram na pista. Os passageiros ficaram em pânico.

O episódio aconteceu na Via Castelo Branco, em frente ao Colégio Estadual Professor Raymundo de Almeida Gouveia, pouco antes das 6h. "Um senhor, que costuma acordar bem cedo, estava na janela e viu tudo. Ele chegou dizendo que logo após o ônibus passar pela lombada, os criminosos foram para a pista, apontando as armas, obrigando o motorista a parar. Depois, eles mandaram tudo mundo descer e levaram a chave do ônibus, sem dizer mais nada", conta uma comerciante da região.