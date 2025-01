SALVADOR

Ônibus voltam a circular em Santa Cruz

Transporte foi normalizado no fim da tarde desta quinta-feira (23)

O transporte público foi reestabelecido na região do Nordeste de Amaralina, após suspensão da circulação na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os bairros de Santa Cruz, Coração de Maria e Vila Verde também já estão com operação de transporte normalizada.>