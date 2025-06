NA JUSTIÇA

PM da Bahia processa Luana Piovani após atriz criticar corporação por 'extermínio'

Atriz usou redes sociais para opinar sobre ações da PM na Bahia

O policial militar Maurício Valverde, que atua na Bahia, ingressou com uma ação na justiça contra Luana Piovani. A ação movida pelo PM acontece menos de um mês depois de algumas declarações que a atriz fez nas redes sociais em críticas às ações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no estado. Os vídeos, que viralizaram, foram publicados após a morte do guia de turismo Victor Santana Cerqueira Santos, 28 anos. >

Logo após citar o caso de Victor, a atriz diz que a operação foi realizada pela "polícia baiana que trabalha com extermínio". Piovani fala levantou questões sobre o uso das câmeras nas fardas dos PMs que, de acordo com os moradores, foram desligadas e destruídas para não produzirem provas. >

Por acreditar que as falas da atriz passaram do limite da crítica e acabaram machucando a honra e a dignidade dos policiais que trabalham na corporação, Maurício entrou com o processo.. Para ela, as declarações são generalistas, ofensivas e não têm base em prova.>