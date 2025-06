POLICIAIS NA MIRA

PMs presos viram alvo de operação contra comunicação ilegal em Lauro de Freitas

Operação Bastilha é realizada pelo Ministério Público da Bahia

Para a operação, o MP conta com a parceria da Corregedoria da Polícia Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal, e com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia.>

A coordenação ficou por conta de grupos especializados do Ministério Público, como o Gaeco, o Gaep e o Geosp, além do apoio da 9ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas. A Operação Bastilha começou em agosto de 2024 e faz parte de uma estratégia maior para melhorar a segurança nas instituições penitenciárias do estado. O objetivo é fortalecer a atuação preventiva e garantir que tudo funcione de forma legal e segura dentro do sistema de custódia.>