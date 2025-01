SEGURANÇA PÚBLICA

Bahia fará novo concurso público para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Autorização para a seleção e criação de cargos para a Polícia Civil foram sancionadas pelo governo do estado nesta quarta-feira (22)

O governo do Estado sancionou nesta quarta-feira (22) a criação de 2.397 novos cargos para a Polícia Civil da Bahia e autorizou concursos públicos voltados aos quadros de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Serão ofertadas 24 vagas no Quadro de Oficiais de Saúde dos Bombeiros, sendo 16 para médicos e quatro para odontólogos, além de 16 vagas no Quadro de Saúde da PM, com 12 para médicos e quatro para odontólogos.

“Essas medidas são estratégicas para garantir mais segurança e efetividade nas ações de combate à criminalidade. Com o aumento no efetivo, asseguramos uma presença mais forte do estado onde mais se precisa”, afirmou Jerônimo, destacando que as novas vagas atenderão às demandas da população e melhorarão a resolução de casos.