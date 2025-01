BARREIRA

Corpo em decomposição é encontrado no oeste da Bahia

Vítima ainda não foi identificada

Equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) foram até a Balneário Prainha, na margem do Rio de Ondas, no bairro Morada Nobre, para fazer o resgate do corpo. A ocorrência aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).>