CHUVA

Confira a previsão do tempo para o final de semana em Salvador

A Codesal emitiu um alerta de chuvas intensas para os próximos dias na capital baiana

O segundo final de semana do ano em Salvador será marcado por chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O levantamento converge com os alertas emitidos pelo próprio instituto e pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta sexta-feira (10).

Hoje, Salvador terá temperaturas variando entre 25ºC e 33ºC. Durante a tarde e a noite, o céu estará carregado de nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos serão fracos a moderados, enquanto a umidade relativa do ar ficará entre 65% e 100%.

Para o sábado (11), a previsão é de um dia nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas deverão oscilar entre 24ºC e 29ºC, acompanhadas por ventos fracos a moderados e umidade variando de 65% a 100%.

O domingo (12) seguirá a mesma tendência, com céu nublado e chuvas ao longo do dia. As temperaturas estarão entre 24ºC e 26ºC, enquanto a umidade permanecerá alta, entre 80% e 100%, com ventos também fracos a moderados.