CRIME

Ex-coordenador de Segurança do Presídio de Eunápolis é cúmplice de ex-diretora, diz polícia

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do investigado e da ex-diretora

Vitor Rocha

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 18:33

Wellington Oliveira Souza Crédito: Divulgação

O ex-coordenador de segurança do Conjunto Penal de Eunápolis Wellington Oliveira Sousa é suspeito de ter facilitado a fuga e de ser cúmplice da ex-diretora Joneuma Silva Neres, investigada por envolvimento na ação que terminou com 16 fugitivos do presídio da cidade, no extremo sul da Bahia. O foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na BR-101, na altura do município de Governador Mangabeira, nesta sexta-feira (24).>

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa do investigado e da ex-diretora, presa na noite de quinta-feira (23), na cidade de Teixeira de Freitas, também no sul do estado.>

“A ação é parte das apurações que indicam não apenas a facilitação da fuga, mas também a colaboração ativa da ex-diretora com uma organização criminosa. A prisão de Wellington ocorreu devido à sua participação e à condição de cúmplice de Joneuma”, informou o coordenador da 23ª Coorpin/Eunápolis, delegado Wendel Ferreira Santos.>

Outros detalhes não foram informados pela Polícia Civil. O caso, ocorrido no dia 12 de dezembro do ano passado, segue em investigação. O suspeito preso nesta sexta foi submetido aos exames de praxe e está à disposição da Justiça.>

A fuga>

O grupo fortemente armado acessou o pavilhão B, no dia 12 de dezembro, com uma teresa - corda feita com lençóis. Um vídeo flagra o momento em que eles saem com os presos da unidade através de um buraco no alambrado.>

O objetivo dos criminosos era resgatar o preso Ednaldo Pereira Souza. Conhecido como Dadá, ele é apontado como chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ao foragido, são atribuídos crimes de homicídios em cidades como Eunápolis e Porto Seguro, com o objetivo de ampliar a atuação da facção. Após trocar tiros com policiais penais, os invasores foram até a cela de Dadá, mas liberaram também outros membros do PCE.>