FUTEBOL NACIONAL

Efeito Neymar? Ex-Barcelona pode ser mais um reforço do Santos, diz jornalista

Arthur Melo, que está na Juventus, pode chegar ao Peixe por empréstimo

Neymar está de volta ao Santos. E, com o retorno do astro ao clube, vários amigos jogadores do camisa 10 passaram a ter seus nomes apontados como possíveis reforços para o Peixe. O nome da vez é o meia Arthur Melo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.>