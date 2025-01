VEJA AS MENSAGENS

Filho de Ricardinho, ex-gerente do Corinthians falava de sexo com menores: 'É boa essa cama?'

Bruno Korquievicz Rodrigues, que era funcionário das categorias de base do clube, foi desligado após denúncia de assédio

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 10:44

Ex-funcionário do Corinthians teve conversas de teor sexual com menores de idade Crédito: Gustavo Vasco/Corinthians

As denúncias que levaram à demissão de Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base do Corinthians, envolviam conversas de teor sexual com atletas menores de idade do clube. Os diálogos constam em áudios entregues à diretoria do clube e foram divulgados pelo site Uol nesta quarta-feira (29).>

Bruno, de 25 anos, é filho de Ricardinho, ídolo do Corinthians, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e hoje comentarista da Globo. Ele chegou ao Timão em setembro do ano passado, após passagens por Vasco, Portuguesa e Paraná, e foi desligado na semana passada, após denúncias realizadas por atletas incomodados com a situação. >

Os próprios jogadores fizeram as gravações, incomodados com o tom de diálogos anteriores. As denúncias, de acordo com o Uol, envolviam conversas de teor sexual com três atletas, sendo dois deles menores de idade. A diretoria do Corinthians tem ainda prints de Rodrigues fazendo comentários sobre o corpo dos atletas.>

Veja abaixo algumas das falas de Bruno Rodrigues nas gravações:>

"Vocês estão há muito tempo sem comer ninguém, então acho que vocês fizeram um calendário da punheta";>

"Se fosse o amigo que eu quisesse macetar, eu chamaria mais ainda";>

"É boa essa cama?" e, após ouvir que não, o gerente diz "só ajoelhou, né?">

"Uma coisa é mulher, outra coisa é olhar o pau do cara e descobrir se é grande".>

A assessoria de imprensa de Bruno Rodrigues, alinhada com os advogados de defesa, admitiu que é a voz do ex-gerente nos áudios, mas negou "qualquer tipo de assédio". Também disse considerar "inapropriada e inadequada a conversa ocorrida entre os envolvidos", mas afirmou que irá " buscar garantir que ela não seja tirada de contexto para que não haja utilização do episódio para fins diversos".>

Ainda segundo o Uol, Bruno foi chamado pelo departamento jurídico do Corinthians para ser desligado na última quinta-feira (23), mesmo dia em que o clube recebeu a denúncia e antes de concluir a investigação interna. Quando o ex-gerente foi informado sobre o tema na reunião, se antecipou e pediu demissão. Com a saída do ex-funcionário, a direção do Timão considerou o assunto encerrado internamente, e nenhuma outra ação deve ser tomada.>

Arena em Itaquera Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians