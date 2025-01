NO TOPO

Em dia de inauguração, Vitória recebe Jacobina no Barradão para manter a liderança do Baianão

Leão entra em campo nesta quarta-feira (29), no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:00

Vitória enfrenta o Jacobina nesta quarta-feira (29), pelo Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em semana movimentada dentro do Vitória, o clube rubro-negro volta a campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Jacobina, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A partida, além de representar mais uma oportunidade de continuar na liderança da competição, vai simbolizar uma nova conquista para o time baiano. O confronto marca a inauguração da nova iluminação em LED do Barradão.>

A mudança na infraestrutura do estádio visa a participação do Leão na Copa Sul-Americana deste ano. Para se acostumarem com a nova iluminação, o treino do Vitória foi modificado nesta terça-feira (28). Tendo em vista o clássico Ba-Vi no final de semana, o time que deve ir à campo pelo Baiano terá modificações. A informação foi revelada pelo técnico Thiago Carpini, em entrevista coletiva após a goleada diante do Colo-Colo. >

“Claro que a gente tem um olho no clássico, jogo diferente, mas pensando mais na nossa carga. Jogadores com sequência de jogos. A gente talvez tenha a necessidade de rodar. Temos um elenco qualificado para que todos estejam aptos”, explicou o treinador.>

Com isso, nomes como Gabriel, Pablo, Osvaldo, Hugo e outros devem iniciar a partida entre os titulares. A tendência é de que alguns dos jogadores que iniciem no banco de reservas sejam os escolhidos para jogarem contra o Bahia. Carpini vai poder contar com o meia Matheuzinho, que voltou aos treinos com bola recentemente. O meia, no entanto, não deve iniciar entre os titulares. O volante Gabriel Baralhas teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve estrear diante do Jegue da Chapada>

Com uma torção no tornozelo direito, o atacante Janderson também é desfalque certo para o confronto, além dos zagueiros Edu e Caio Vinícius. Willian Oliveira é outro dos que não devem jogar diante do Jacobina. >

Em entrevista antes da partida, o atacante Gustavo Mosquito definiu a sequência de jogos no início da temporada como principal entrave para o Vitória. Além disso, o jogador destacou que o nível de dificuldade das equipes nos estaduais têm crescido. >

“Hoje em dia não tem mais time fraco. Todos vem a cada ano se qualificando cada vez mais. São times assim de menor expressão, com todo o respeito, mas tem muito bons jogadores. O nosso calendário também dificulta um pouquinho, porque é um jogo atrás do outro e ainda tem a Copa do Nordeste. A dificuldade maior é que a gente não consegue treinar tanto, mas não temos perdido, o que é muito importante”, disse.>

O histórico entre as duas equipes é recente. O primeiro confronto entre Vitória e Jacobina foi disputado pelo Campeonato Baiano de 2016, quando o rubro-negro venceu o Jegue da Chapada por 3x1. Diego Renan, Ramon e Nickson marcaram para o Leão, enquanto João Neto descontou. >