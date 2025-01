FORA DE CASA

Com time mexido, Bahia encara o Jequié em busca de mais um triunfo no Baianão

Esquadrão entra em campo nesta quarta-feira (29), às 19h15

Gabriel Rodrigues

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:00

Jogadores da base devem ganhar chance diante do Jequié Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois ganhar o Porto por 2x0 no Campeonato Baiano, o Bahia tem mais uma missão importante. Nesta quarta-feira (29), o tricolor encara o Jequié, às 19h15, no estádio Waldomiro Borges, pela 5ª rodada da competição. >

Longe dos seus domínios, o time tem o objetivo de conquistar mais três pontos para voltar ao G4 - está em 5º após o Barcelona vencer o Atlético por 1x0, ontem. O clube não começou bem no torneio. Com uma equipe alternativa, somou apenas dois pontos em nove disputados.>

A reação teve início apenas na rodada passada, quando escalou o elenco principal pela primeira vez. O time tem cinco pontos e precisa seguir triunfando para permanecer no pelotão da frente.>

Apesar de classificar o jogo contra o Jequié como importante, Rogério Ceni mandará uma escalação diferente. O treinador tem rodado o elenco neste início de ano para evitar o desgaste, mas mostrou preocupação com o estado do gramado do Waldomiro Borges. >

Além disso, o comandante já está de olho no clássico contra o Vitória, no sábado, às 16h, na Fonte Nova. Será o primeiro Ba-Vi de 2025 e o único garantido antes do Campeonato Brasileiro. >

A tendência é a de que o Bahia conte com jogadores da base e atletas que são considerados reservas. Nomes como Jota, Sidney e Tiago embarcaram com a delegação. >

A garotada quer aproveitar a chance para mostrar que pode ser útil ao time de cima durante a temporada. >

O lateral direito Kauã Davi, por exemplo, foi puxado para o grupo principal e já soma dois jogos sob o comando de Ceni. Com Arias machucado, ele é a principal sombra para Gilberto e será titular hoje diante do Jipão. >

“Quando a gente soube que iriam ter as partidas do Baiano, eu procurei dedicar e agarrei da melhor forma possível. Procurei fazer o básico, o simples. E quando deu para fazer algo diferente, eu fiz. Estou preparado para as próximas partidas: Brasileiro, Baiano, Libertadores, Copa do Brasil, Nordeste... O que tiver que vir eu estou pronto”, garante o jogador de 21 anos.>

Além dos “Pivetes de Aço”, o rodízio vai abrir espaço para jogadores que receberam poucas chances na última temporada. O zagueiro Vitor Hugo está recuperado de lesão e também deve ser titular. >

Já o volante Yago Felipe ainda busca a primeira chance este ano. No gol, a disputa está entre Marcos Felipe e Dênis Júnior, que voltou ao Esquadrão após dois anos emprestado ao Vila Nova. O mistério da escalação será revelado apenas minutos antes da partida. >

ADVERSÁRIO>

Do outro lado, o Jequié também quer fazer bonito no Baianão e pegar uma das quatro vagas para a semifinal. Em 6º lugar, o Jipão está colado no Bahia, com os mesmos cinco pontos, mas é superado no número de gols marcados.>

O técnico Betinho tem no atacante Tiago Recife uma das esperanças de gols. O jogador já balançou as redes duas vezes no Baianão aparece como artilheiro do torneio.>

Outro destaque é o meia João Grilo. O camisa 10 construiu a carreira em times do futebol baiano, como Vitória da Conquista, Barcelona de Ilhéus e Fluminense de Feira. Este ano, atuou nos quatro jogos do Jequié e deu uma assistência. >