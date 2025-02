SEM MUDANÇAS

Comentarista recusa proposta da CazéTV e seguirá na Globo

Ex-jogador também não aceitou oferta para ir para a Band recentemente

Um dos principais comentaristas da Globo, Paulo Nunes seguirá na emissora carioca. O ex-jogador negociava com a CazéTV desde meados de janeiro, mas decidiu recusar a proposta da plataforma de streaming. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.>