MARTELO BATIDO

Galvão Bueno já tem data de estreia na Band: 'Voltando para casa'

Narrador e apresentador retorna à emissora após 44 anos

O retorno de Galvão Bueno à TV aberta já tem data marcada. Protagonista da Globo nas últimas décadas, o lendário narrador agora está de casa nova e terá um programa na Band, intitulado Galvão e Amigos. A atração irá ao ar toda segunda-feira à noite, com estreia agendada para o dia 31 de março. O anúncio foi feito pelo próprio jornalista, nas redes sociais.>

"Estou voltando para casa (...) Em 1977, fui para a Bandeirantes e lá me convidaram para ser narrador. Minha primeira Copa do Mundo narrada no local, em 1978, na Argentina, foi na Band. Minha primeira temporada inteira na Fórmula 1 narrada foi na Band, em 1980. Então, estou voltando para casa. O 'Bem, Amigos', o nome é da Globo, então vira o 'Galvão e Amigos'", disse.>