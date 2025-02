BEM AMIGOS... DA BAND!

Galvão Bueno assina com a Band e volta à emissora após 44 anos

Narrador irá comandar programa semanal às segundas-feiras; veja detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 10:37

Galvão Bueno estará de volta à TV aberta Crédito: Divulgação

Galvão Bueno está de volta à TV aberta. O lendário narrador assinou contrato com a Band nesta quinta-feira (13), e irá retornar à emissora após 44 anos, após ter trabalhado por lá entre 1977 e 1981. O jornalista, porém, não vai narrar nenhum evento neste novo trabalho - nem mesmo a Fórmula 1. Ao menos, por enquanto.>

O apresentador irá comandar o Galvão e Amigos, programa semanal que vai debater o futebol brasileiro nas noites de segunda. A ideia é que seja uma mesa-redonda similar ao que ele fazia no Bem, Amigos!, atração exibida pelo SporTV entre 2003 e 2022. As informações são do portal F5.>

No programa, estarão amigos com quem o narrador trabalhou na Globo, incluindo Mauro Naves - que recentemente deixou a ESPN -, e os ex-jogadores Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão. Outro famoso nome que fará parte da bancada do programa é Vanderlei Luxemburgo.>

A Band foi onde Galvão começou como titular das transmissões da Fórmula 1, em 1980, o que lhe rendeu um convite para trabalhar na Globo. Apesar de não voltar a narrar a principal categoria de automobilismo do mundo, ele deve participar de alguma forma das transmissões. Nas corridas mais importantes, como nos grandes prêmios de Mônaco e Brasil, ele será uma espécie de mestre de cerimônias, opinando e chamando a atenção do público. Ainda segundo o F5, Sergio Maurício segue como titular. >