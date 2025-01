SANTOS

Galvão Bueno manda recado para Neymar: 'Até o meio do ano é pouco!'

O narrador opinou que o ideal seria que Neymar permanecesse no Santos até a Copa do Mundo de 2026

Outro comentário do narrador fez referência à duração do contrato, que está projetado para ser inicialmente de seis meses, com pretensões de extensão. "Resta saber a duração e condições do contrato. Até o meio do ano é pouco! O ideal seria até a Copa. Vamos ver o que acontece. Boa sorte!", opinou. >

Com chegada prevista para esta sexta-feira (31), Neymar deve ter uma apresentação dupla. Inicialmente, ele deve ir para o Pacaembu, e de lá seguir para a Baixada Santista, marcando presença no clássico contra o São Paulo no sábado (1). A estreia de Neymar, no entanto, deve ser apenas no jogo contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, aniversário de 33 anos do atacante. >