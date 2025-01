CHEGADA

Neymar adia retorno ao Santos

Esperado nesta quarta-feira (29), o jogador deve chegar apenas na sexta (31), modificando os planos de apresentação no clube

Marina Branco

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 16:07

Neymar foi revelado pelo Santos e atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita Crédito: Divulgação/Santos

A tão esperada chegada de Neymar ao Brasil era esperada nesta quarta-feira (29), com o plano inicial de fazer uma apresentação que começaria em Pacaembu nesta quinta (30), e se estenderia até o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro no próximo sábado (1).

No entanto, o jogador atrasou sua volta, que só deve acontecer na manhã de sexta-feira (31) após um adiamento no voo do craque. Com a mudança de planos, Neymar deve ter uma apresentação dupla em ambos os estádios ao longo do dia.

Ao chegar, ele deve ir para o Pacaembu, e de lá seguir para a Baixada Santista, marcando presença no confronto de sábado do mesmo jeito. A estreia de Neymar, no entanto, deve ser apenas no jogo contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, aniversário de 33 anos do atacante.