Neymar tem fortuna que compra qualquer clube brasileiro e é capaz de comprar o Santos seis vezes

O jogador tem mais de um bilhão a mais de receita quando comparado ao Flamengo, clube nacional mais caro

Com seus R$ 1,6 milhão diários de salário no Al-Hilal, não é novidade para ninguém que a vinda de Neymar para o Santos significa abrir mão de um montante significativo de dinheiro por parte do jogador. No entando, a proporção vai ainda além: juntando sua fortuna, Neymar tem renda suficiente para comprar qualquer clube brasileiro. >