CAMPEONATO EUROPEU

Filho de ex-Seleção Brasileira é convocado pela Espanha

Centroavante do Real Madrid é considerado uma grande promessa do futebol

O jovem atleta disputará, com a Espanha, a segunda fase do Campeonato Europeu da categoria. A competição será disputada na Albânia, entre os dias 19 de maio e 1 de junho.>

Enzo é centroavante das categorias de base do Real Madrid e é considerado uma grande promessa do futebol. O jovem é filho dos brasileiros Marcelo e Clarice Alves e nasceu em Madri. Ele optou por defender a seleção espanhola ao invés da brasileira, e representa as seleções inferiores da Fúria há cerca de dois anos.>

Pai do jovem jogador, Marcelo foi um dos maiores laterais esquerdos da sua geração e se aposentou no mês passado, aos 36 anos. Ídolo do Fluminense e do Real Madrid, ele acumulou grandes conquistas ao longo da carreira, incluindo cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes e uma Libertadores.>