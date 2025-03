JEJUM DE ONZE HORAS

Barcelona x Benfica: Jogadores devem receber comida durante o jogo; entenda

Jogadores como Ansu Fati e Lamine Yamal não podem comer entre o nascer e o pôr do sol por causa do Ramadã islâmico

Marina Branco

Publicado em 11 de março de 2025 às 10:59

Lamine Yamal pelo Barcelona Crédito: Reprodução I X

Uma situação inusitada deve acontecer no jogo entre Barcelona e Benfica nesta terça-feira (11). Atletas de ambos os times devem receber refeições em campo com cerca de dez minutos de jogo, assim que o sol se pôr.>

Isso se deve ao Ramadã, mês consagrado ao jejum no Islamismo que em 2025 se estende de 28 de fevereiro a 30 de março. Nele, os muçulmanos não podem comer ou beber nada, nem mesmo água, do nascer ao pôr do sol. >

É o caso de Ansu Fati e do golden boy do Barcelona, Lamine Yamal, além dos jogadores do Benfica Zeki Amdouni, Orkin Kokçu e Kerem Akturkoglu, que devem receber alimentos ou bebidas energéticas próximo aos dez minutos do primeiro tempo. >

No horário de Barcelona, o jogo começará às 18h45 (14h45 no horário de Brasília), enquanto o sol se põe às 18h52, sete minutos após o início da partida. Por isso, os jogadores devem receber comida ou bebidas energéticas assim que estiverem liberados religiosamente, e se alimentar novamente no intervalo do jogo. >