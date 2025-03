LIGA DOS CAMPEÕES

Benfica x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions

Benfica e Barcelona vão se encontrar mais uma vez na Champions League. Depois de protagonizarem um dos melhores jogos da fase de liga, as equipes medem forças de novo, agora pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A bola vai rolar nesta quarta-feira (5), às 17h (horário de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa.>

A primeira vez em que os times se enfrentaram nesta Liga dos Campeões foi no dia 21 de janeiro, pela 7ª rodada, também em Lisboa. O Benfica saiu na frente e chegou a abrir 3x1 ainda no primeiro tempo, com três gols de Pavlidis. Mas o Barcelona empatou nos minutos finais e, no último lance do jogo, Raphinha marcou e assegurou a vitória catalã por 5x4.>