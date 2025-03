COPA DO NORDESTE

De olho em classificação antecipada no Nordestão, Vitória enfrenta o Altos no Barradão

Leão defende invencibilidade de 20 jogos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

Contra o Altos, Vitória pode ampliar sequência invicta Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Carnaval chegou oficialmente ao fim e o Vitória só pensa em uma coisa: manter a invencibilidade na temporada. Nesta quarta-feira (5) de Cinzas, o Leão encara o Altos, às 21h30, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Além de tentar se manter invicto, o rubro-negro tem a chance de confirmar a classificação antecipada. >

O time lidera o grupo A da competição regional, com dez pontos em quatro partidas. Se vencer o Altos, sexto colocado, em casa, a equipe baiana estará matematicamente classificada para o mata-mata com duas rodadas de antecedência, já que chegaria a 13 pontos e não seria mais alcançado pelos clubes que estão fora da zona de classificação.>

O rubro-negro confia no bom desempenho mostrado até aqui para conquistar o objetivo. A equipe treinada por Thiago Carpini ainda não perdeu em 2025. São 11 triunfos e quatro empates em 15 jogos. Levando em consideração a reta final do ano passado, o clube não perde há 20 partidas. A marca é a terceira maior da história do Leão. >

“Estamos com jogos decisivos e em um bom momento, mas isso pode não representar nada. Por isso, a cada vitória, a cada resultado positivo, a cada recorde, aumenta a pressão sob nosso trabalho. Nós temos que ser melhores que nós mesmos a cada jogo. A gente volta para o Barradão depois de quatro jogos fora de casa com quatro vitórias. Então tem muito saldo positivo”, avaliou o treinador.>

Thiago Carpini ainda não terá o meia Matheuzinho, machucado. Com isso, Wellington Rato deve seguir no time. A escalação, aliás, será bem parecida com a que goleou o Atlético de Alagoinhas por 4x0, no sábado, no primeiro jogo da semifinal do estadual. >

Do outro lado, o time do Piauí chega meio desmobilizado. Sexto colocado, com apenas quatro pontos, o Altos pretende escalar um time reserva. O zagueiro Albert está suspenso, enquanto os laterais Jefferson e Negueba, o volante Jonathan e o meia Dieguinho foram poupados.>