LIGA DOS CAMPEÕES

PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo da Champions

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final

Dono da melhor campanha na fase classificatória da Champions League, o Liverpool visita o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A bola vai rolar às 17h, no Parque dos Príncipes. Diferente do clube inglês, que conseguiu classificação direta, o time francês avançou apenas na 15ª posição e teve que passar pelos playoffs. Mas não teve dificuldades para eliminar o Brest (3x0 fora e 7x0 em casa).>

O Liverpool, do craque egípcio Mohamed Salah, é o líder com folga no Campeonato Inglês, 13 pontos à frente do segundo colocado. Já o PSG ocupa a primeira colocação do Campeonato Francês e está invicto há 21 jogos, com uma sequência de dez vitórias.>