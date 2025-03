COPA DO NORDESTE

Vitória x Altos: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Leão entra em campo nesta quarta-feira (5), no Barradão

Enquanto a folia carnavalesca chega ao fim, o Vitória quer seguir em ritmo frenético. Nesta quarta-feira (5) de Cinzas, o Leão recebe o Altos, às 21h30, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Invicto na temporada, o Leão quer manter a boa fase. O time vem de uma goleada por 4x0 sobre o Atlético de Alagoinhas, no primeiro jogo da semifinal do estadual. Se bater o rival do Piauí, o rubro-negro garante classificação antecipada para o mata-mata. Confira informações sobre a partida. >