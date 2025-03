JÁ FOI

Contratado para ser referência, meia troca o Vitória por clube da Série B

Jogador não conseguiu engrenar com a camisa do Leão

Sem espaço no elenco do Vitória, o meia Jean Mota vai disputar a temporada 2025 pelo Vila Nova, de Goiás. O jogador foi anunciado pelo Tigre nos últimos dias. >

Jean Mota chega ao Vila Nova por empréstimo por uma temporada. Na equipe, ele disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. >

Aos 31 anos, Jean Mota estava fora dos planos do Vitória e ainda não entrou em campo esse ano. Ele chegou ao clube baiano no ano passado para ser uma das referências no retorno à Série A, mas não conseguiu engrenar. Disputou apenas 19 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. >