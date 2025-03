NOVOS ROMANCES

Recém-separado, jogador rubro-negro curte vida de solteiro e circula com morenas

Allan Souza, do Flamengo, teria sido visto com pelo menos três mulheres diferentes nos últimos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2025 às 09:17

Stephany Dias, Allan Souza e Luiza Watson Crédito: Reprodução/Instagram

O volante Allan Souza, do Flamengo, está curtindo a vida de solteiro. Em meio a um tumultuado divórcio com a ex, Jordana Holleben, o jogador rubro-negro já foi visto circulando pelo Rio de Janeiro com pelo menos três morenas diferentes. A informação é do jornal Extra.>

O atleta estaria vivendo um affair com a dentista mineira Luiza Watson - que, por sua vez, já namorou o ator Cauã Reymond. Em uma de suas folgas recentes pelo clube carioca, porém, Allan surgiu ao lado de outra moça: a também cirurgiã dentista mineira Stephany Dias. >

Ainda segundo o Extra, os dois estavam na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, embarcando para um passeio de lancha, na companhia de mais dois homens e outras amigas da moça. Uma torcedora chegou a reconhecer o volante e fez vídeos do momento, mas foi solicitado que ela apagasse o registro do celular.>

Não parou por aí. Allan também curtiu um dos camarotes no Desfiles das Campeãs, no Carnaval do Rio, junto com outras mulheres, que não eram nem Luiza nem Stephany Dias. Ele estaria na companhia de um outro homem e duas morenas, e todos foram embora juntos do local.>