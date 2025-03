NOVO ROMANCE

Jogador do Flamengo vive affair com ex de Cauã Reymond em meio a divórcio

Atleta estaria em um romance com a dentista Luiza Watson

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2025 às 13:30

Allan Souza e Luiza Watson Crédito: Reprodução/Instagram

A fila andou para Allan Souza. Em meio a um tumultuado divórcio com a ex, Jordana Holleben, o jogador do Flamengo estaria vivendo um affair com a mineira Luiza Watson. A dentista já namorou Cauã Reymond e ensaiou um revival com Gabriel Medina, no finalzinho do ano passado. As informações são do jornal Extra. >

Os dois se conheceram no início de fevereiro, pouco após de o volante se envolver em uma briga com a ex-mulher - o que culminou em uma medida protetiva de Jordana contra ele, baseada na Lei Maria da Penha. De acordo com pessoas próximas a Allan, a paquera começou com uma troca de mensagens pelo Instagram, com o jogador tomando a iniciativa.

Luiza é de Juiz de Fora, mas se mudou para o Rio recentemente. Ela e o atleta do Flamengo se encontraram para um jantar, onde rolou o primeiro beijo. "Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo. O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando", disse um amigo de Allan ao Extra.>