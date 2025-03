PROVOCAÇÃO?

Zagueiro brasileiro dá beijo em rival durante jogo da Champions; veja

Alexsandro está na pré-lista de Dorival Júnior para defender a Seleção em março

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2025 às 13:21

Zagueiro brasileiro beijou rival Crédito: Reprodução

O confronto entre Borussia Dortmund e Lille, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, ficou marcado por uma situação inusitada. O zagueiro brasileiro Alexsandro Ribeiro, da equipe francesa, se estranhou com o atacante Karim Adeyemi, do time alemão. A provocação foi encerrada de uma forma nada comum: um beijo no adversário.>

O lance aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava empatada em 1x1. Adeyemi recebeu na direita, mas Alexsandro cortou e comemorou na cara do rival. O atacante não gostou da atitude do brasileiro, e os dois se empurraram com a cabeça. Para 'cortar o mal pela raiz', o defensor deu um beijo em Adeyemi e voltou para a área. O atacante ficou sem jeito, riu e o duelo continuou.>

Em campo, o Borussia Dortmund saiu na frente com gol de Adeyemi. Mas o Lille empatou no segundo tempo, com Haraldsson. A volta, na França, está marcada para a quarta-feira da semana que vem, dia 12, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy.>