Fisiculturista de 20 anos morre durante competição: 'Cometeu erro grave', diz treinador

Família lamentou a situação nas redes sociais

A fisiculturista Jodi Vance morreu após sofrer um ataque cardíaco fulminante quando participava como assistente de competidores do Arnold Sport Festival, em Columbus, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na última quinta-feira (27). >

"Seu coração parou devido a complicações de desidratação grave. Apesar de todos os esforços do hospital, eles não conseguiram reanimá-la", escreveu a família de Vance em uma publicação nas redes sociais citada pelo "NY Post".>

Apesar de não estar competindo quando sofreu o ataque cardíaco, Jodi Vance estava se preparando para outras competições. De acordo com Justin Mihaly, o seu treinador, Jodi cometeu um "erro grave". Segundo ele, a fisiculturista do Texas estava usando suplementos potencialmente prejudiciais sem seu conhecimento, apesar de não ter nenhuma competição no curto prazo.>