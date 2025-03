BOLADA!

Ex-jogador que escapou de queda de avião ganha na loteria

Ex-atleta faturou um prêmio de cerca de R$ 3 milhões

O ex-jogador Clifford Bull, que teve passagem pelo Manchester United, ganhou na loteria. Ele foi vencedor da People’s Postcode Lottery, na Inglaterra, e levou para casa um prêmio milionário de 400.000 libras (aproximadamente R$ 3 milhões). O anúncio aconteceu no último domingo (2). Aos 82 anos, o ex-atleta foi um dos 240 ganhadores do prêmio total de 3,2 milhões de libras (cerca de R$ 24 milhões).>

Bull foi contratado pelo Manchester United em 1958, quando tinha apenas 15 anos. Mas, dez dias após sua chegada, o time principal sofreu um acidente aéreo em Munique. Ao todo, 23 dos 44 ocupantes do avião morreram, incluindo oito jogadores. Naquela época, Clifford estava nas categorias de base do clube, e por isso, não integrava a delegação.>

Após duas temporadas no United, Bull assinou com o Nottingham Forest, mas sua carreira no futebol foi interrompida precocemente. O ponta-esquerda sofreu com uma série de lesões graves no joelho, que exigiram cerca de 26 operações. Fora dos gramados, ele se tornou funcionário do Nottingham e chegou a se tornar encanador. Atualmente, ele possui dois joelhos artificiais. >