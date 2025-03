NA JUSTIÇA

Último clube de Daniel Alves cobra R$ 29 milhões do ex-jogador por quebra de contrato

Pumas alega violação das cláusulas internas; audiência judicial está marcada para o dia 25 de março

Após deixar a prisão em liberdade provisória no ano passado, Daniel Alves terá que enfrentar a Justiça mais uma vez. O ex-jogador baiano está sendo processado pelo Pumas, do México, na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O clube alega quebra de contrato e violação das cláusulas internas estabelecidas no vínculo de 2022.>