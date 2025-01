SAIU DO AR

Perfil de Daniel Alves no Instagram é desativado

O ex-jogador vinha postando passagens bíblicas desde que deixou a prisão por condenação de abuso sexual

A conta de Daniel Alves no Instagram foi desativada nesta terça-feira (28). Ao acessar o perfil do ex-jogador, é mostrada a mensagem “infelizmente, esta página não está disponível. A ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página pode ter sido removida", sem apresentar nenhuma postagem ou conteúdo. >

A postagem que polemizou a página de Daniel Alves foi uma foto de si mesmo com um versículo bíblico, postada em outubro do ano passado. Na época, ele foi criticado por publicar o versículo logo após deixar a cadeia, com internautas alegando que ele estava "usando Deus". >