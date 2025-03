LONGE DOS GRAMADOS

Jogador do Corinthians paga R$ 150 mil por strip-tease da 'dona do maior bumbum do Brasil'

Vanessa Ataides disse que atleta foi "educado, gentil e respeitoso"

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:46

Vanessa Ataides Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por ter 'o maior bumbum do país', Vanessa Ataides chamou a atenção de um jogador do Corinthians. Segundo a DJ e influenciadora, o atleta pagou um valor considerável para que ela fizesse um striptease particular para ele: R$ 150 mil. A revelação foi feita em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.>

"Uma pessoa próxima dele entrou em contato pelo Instagram dizendo que o meu bumbum chamou bastante atenção dele. Achei que fosse mentira a proposta, depois que foi comprovado tudo, aceitei o dinheiro", afirmou.>

A musa, que ficou conhecida por ter 126 cm de quadril, também contou como foi o encontro e elogiou o jogador do Timão. "Foi tudo muito profissional. Ele é muito educado e gentil. Eu havia exigido que não tocasse em mim no show e ele cumpriu", garantiu Vanessa.>