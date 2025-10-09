MODA

Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile de grife em Paris

Artista esteve na primeira fileira de desfile na Paris Fashion Week

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:40

Baco Exu do Blues em desfile da Lacoste Crédito: Divulgação

O cantor Bco Exu do Blues esteve na primeira fileira do desfile de Primavera-Verão da grife francesa Lacoste que aconteceu durante a Paris Fashion Week, no último domingo (5), em Paris. O evento é um dos mais aguardados do calendário fashion internacional.

Intitulada “The Locker Room”, a nova coleção foi assinada por Pelagia Kolotouros, diretora criativa da Lacoste, e representa a quarta temporada da estilista à frente da maison. A apresentação transformou o histórico Hall Eiffel, no Lycée Carnot, em um ambiente imersivo que remeteu a um vestiário, uma alusão direta à herança esportiva que está no DNA da marca fundada por René Lacoste.