Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile de grife em Paris

Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:40
O cantor Bco Exu do Blues esteve na primeira fileira do desfile de Primavera-Verão da grife francesa Lacoste que aconteceu durante a Paris Fashion Week, no último domingo (5), em Paris. O evento é um dos mais aguardados do calendário fashion internacional.
Baco Exu do Blues
Intitulada “The Locker Room”, a nova coleção foi assinada por Pelagia Kolotouros, diretora criativa da Lacoste, e representa a quarta temporada da estilista à frente da maison. A apresentação transformou o histórico Hall Eiffel, no Lycée Carnot, em um ambiente imersivo que remeteu a um vestiário, uma alusão direta à herança esportiva que está no DNA da marca fundada por René Lacoste.
Sentado na front row ao lado de grandes nomes do mundo da moda e do entretenimento internacional, Baco chamou atenção ao vestir um look alinhado às tendências e entrou no clima do desfile. “Muito bom poder ver de perto as novidades mundiais da moda , num lugar como Paris. Gosto sempre de estar conectado às tendências e uma viagem como essa me faz voltar cheio de referências”, afirmou o músico.