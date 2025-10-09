Acesse sua conta
Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile de grife em Paris

Artista esteve na primeira fileira de desfile na Paris Fashion Week

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:40

Baco Exu do Blues em desfile da Lacoste
Baco Exu do Blues em desfile da Lacoste Crédito: Divulgação

O cantor Bco Exu do Blues esteve na primeira fileira do desfile de Primavera-Verão da grife francesa Lacoste que aconteceu durante a Paris Fashion Week, no último domingo (5), em Paris. O evento é um dos mais aguardados do calendário fashion internacional.

