Alerta Astral: Por que você deve cuidar do coração? 5 signos precisam de atenção redobrada (2 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:59
A Lua em Leão traz muita energia, mas o "fogo" excessivo pode cobrar seu preço. Para os Leoninos, a vitalidade está lá no alto, mas o excesso de orgulho pode gerar estresse desnecessário. Cuide do seu coração, tanto física quanto emocionalmente. Já para Touro, o alerta vai para a coluna e a postura; não carregue o peso do mundo nas costas enquanto organiza sua casa.
Arianos e Escorpianos precisam de cuidado com a intensidade. O excesso de entusiasmo de Áries pode gerar palpitações, enquanto a ambição de Escorpião pode causar uma tensão muscular difícil de soltar após o expediente. Aprendam a relaxar e a canalizar essa força para atividades físicas saudáveis, sem ultrapassar o limite do corpo.
Para Aquário, o foco é no equilíbrio hídrico e nos rins. O dia pede que você cuide da sua hidratação e evite o estresse nas relações, que pode refletir diretamente no seu bem-estar. A saúde hoje não é apenas a ausência de dor, é a presença de alegria. Busque alimentos que tragam vitalidade e não se esqueça de que o descanso é o melhor amigo do sucesso.