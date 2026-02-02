Acesse sua conta
Alerta Astral: Por que você deve cuidar do coração? 5 signos precisam de atenção redobrada (2 de fevereiro)

Veja as recomendações para o seu signo

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:59

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Leão traz muita energia, mas o "fogo" excessivo pode cobrar seu preço. Para os Leoninos, a vitalidade está lá no alto, mas o excesso de orgulho pode gerar estresse desnecessário. Cuide do seu coração, tanto física quanto emocionalmente. Já para Touro, o alerta vai para a coluna e a postura; não carregue o peso do mundo nas costas enquanto organiza sua casa.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva



Arianos e Escorpianos precisam de cuidado com a intensidade. O excesso de entusiasmo de Áries pode gerar palpitações, enquanto a ambição de Escorpião pode causar uma tensão muscular difícil de soltar após o expediente. Aprendam a relaxar e a canalizar essa força para atividades físicas saudáveis, sem ultrapassar o limite do corpo.

Para Aquário, o foco é no equilíbrio hídrico e nos rins. O dia pede que você cuide da sua hidratação e evite o estresse nas relações, que pode refletir diretamente no seu bem-estar. A saúde hoje não é apenas a ausência de dor, é a presença de alegria. Busque alimentos que tragam vitalidade e não se esqueça de que o descanso é o melhor amigo do sucesso.

