ASTROLOGIA

Alerta Astral: Por que você deve cuidar do coração? 5 signos precisam de atenção redobrada (2 de fevereiro)

Veja as recomendações para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:59

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Leão traz muita energia, mas o "fogo" excessivo pode cobrar seu preço. Para os Leoninos, a vitalidade está lá no alto, mas o excesso de orgulho pode gerar estresse desnecessário. Cuide do seu coração, tanto física quanto emocionalmente. Já para Touro, o alerta vai para a coluna e a postura; não carregue o peso do mundo nas costas enquanto organiza sua casa.



Arianos e Escorpianos precisam de cuidado com a intensidade. O excesso de entusiasmo de Áries pode gerar palpitações, enquanto a ambição de Escorpião pode causar uma tensão muscular difícil de soltar após o expediente. Aprendam a relaxar e a canalizar essa força para atividades físicas saudáveis, sem ultrapassar o limite do corpo.

