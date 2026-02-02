Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:02
Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, a Lua migra para o signo de Leão, o que muda completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de recolhimento e casa, hoje a ordem é brilhar, aparecer e, claro, buscar o topo.
Com Leão no comando do céu, nossa autoconfiança sobe e aquela coragem para arriscar, seja em um novo projeto ou naquela aposta na lotérica, fica muito mais forte. É um dia de "tudo ou nada", onde o carisma abre portas e a sorte costuma seguir quem não tem medo de ser protagonista. Quer saber como essa energia vai mexer com o seu bolso e seu coração? Confira as previsões e anote as dezenas que estão vibrando para você:
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo