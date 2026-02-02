Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:02

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, a Lua migra para o signo de Leão, o que muda completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de recolhimento e casa, hoje a ordem é brilhar, aparecer e, claro, buscar o topo.

Com Leão no comando do céu, nossa autoconfiança sobe e aquela coragem para arriscar, seja em um novo projeto ou naquela aposta na lotérica, fica muito mais forte. É um dia de "tudo ou nada", onde o carisma abre portas e a sorte costuma seguir quem não tem medo de ser protagonista. Quer saber como essa energia vai mexer com o seu bolso e seu coração? Confira as previsões e anote as dezenas que estão vibrando para você:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    A Lua em Leão é como combustível para o seu fogo interno. No amor, é dia de conquista; se jogue! No trabalho, sua criatividade está no auge. Não tenha medo de arriscar em projetos autorais, pois eles têm tudo para dar certo.
  • Números da sorte: 5, 19, 44

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • Você vai sentir vontade de deixar sua casa mais bonita e luxuosa. No trabalho, sua autoridade em assuntos estruturais ou imobiliários será notada. É um bom dia para colocar ordem na casa, literalmente.
  • Números da sorte: 14, 22, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Hoje, você convence qualquer um apenas na base do carisma. No amor, é um dia ótimo para flertes divertidos ou até aquela declaração mais dramática. No trabalho, as reuniões serão muito produtivas.
  • Números da sorte: 3, 27, 41

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O domingo passou, mas você ainda quer ser mimado. No amor, gestos generosos e presentes vão ganhar seu coração. Nas finanças, o momento é de foco total: vale a pena investir em algo que aumente seu status ou sua autoestima.
  • Números da sorte: 8, 16, 59

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Com a Lua no seu signo, o mundo é o seu palco. Seu magnetismo está no ponto mais alto do mês. Lidere, mostre seus talentos e aceite os elogios que vierem, você merece.
  • Números da sorte: 1, 10, 28

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Enquanto todos querem palco, você prefere os bastidores. No amor, a discrição é a sua regra de hoje. No trabalho, planejar em silêncio vai trazer resultados muito maiores do que se você se expusesse agora. Confie na estratégia silenciosa.
  • Números da sorte: 12, 34, 56

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A segunda-feira será tudo, menos parada. Sua vida social vai bombar e novos amigos (ou algo mais!) podem surgir em encontros de grupo. No trabalho, o networking é sua mina de ouro hoje. Use sua diplomacia para unir as pessoas.
  • Números da sorte: 7, 21, 49

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Você quer o reconhecimento que merece, e ele vem. No trabalho, figuras de autoridade estão de olho na sua competência. No amor, lembre-se de também elogiar as conquistas do seu parceiro; o brilho deve ser para os dois.
  • Números da sorte: 9, 25, 33

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Pense grande. O céu favorece viagens, cursos e contatos com o exterior. No amor, abra a mente para novas formas de viver a dois. Sua alma está pedindo expansão e novos conhecimentos. Vá buscar o que está longe.
  • Números da sorte: 11, 30, 45

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O dia pede intensidade. No amor, deixe o controle de lado e se entregue à paixão. No trabalho, você terá facilidade para lidar com grandes transformações financeiras ou recursos compartilhados. É dia de regeneração.
  • Números da sorte: 6, 24, 38

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    A Lua em Leão "cutuca" o seu signo, pedindo que você olhe mais para o coração e menos para a lógica. No trabalho, aprecie o sucesso dos seus parceiros e aprenda a dividir o palco. No amor, dê atenção extra ao que o outro sente.
  • Números da sorte: 2, 20, 52

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A segunda é de muito trabalho prático, mas você vai tirar de letra. No amor, ajudar o parceiro nas tarefas do dia a dia será sua maior declaração. Organize sua rotina com orgulho e veja como tudo flui melhor.
  • Números da sorte: 13, 31, 60

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

