ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:02

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, a Lua migra para o signo de Leão, o que muda completamente o tom do dia. Se ontem o clima era de recolhimento e casa, hoje a ordem é brilhar, aparecer e, claro, buscar o topo.

Com Leão no comando do céu, nossa autoconfiança sobe e aquela coragem para arriscar, seja em um novo projeto ou naquela aposta na lotérica, fica muito mais forte. É um dia de "tudo ou nada", onde o carisma abre portas e a sorte costuma seguir quem não tem medo de ser protagonista. Quer saber como essa energia vai mexer com o seu bolso e seu coração? Confira as previsões e anote as dezenas que estão vibrando para você:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua em Leão é como combustível para o seu fogo interno. No amor, é dia de conquista; se jogue! No trabalho, sua criatividade está no auge. Não tenha medo de arriscar em projetos autorais, pois eles têm tudo para dar certo.

A Lua em Leão é como combustível para o seu fogo interno. No amor, é dia de conquista; se jogue! No trabalho, sua criatividade está no auge. Não tenha medo de arriscar em projetos autorais, pois eles têm tudo para dar certo. Números da sorte: 5, 19, 44

Touro (21/04 a 20/05)



Você vai sentir vontade de deixar sua casa mais bonita e luxuosa. No trabalho, sua autoridade em assuntos estruturais ou imobiliários será notada. É um bom dia para colocar ordem na casa, literalmente. Números da sorte: 14, 22, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje, você convence qualquer um apenas na base do carisma. No amor, é um dia ótimo para flertes divertidos ou até aquela declaração mais dramática. No trabalho, as reuniões serão muito produtivas.



Hoje, você convence qualquer um apenas na base do carisma. No amor, é um dia ótimo para flertes divertidos ou até aquela declaração mais dramática. No trabalho, as reuniões serão muito produtivas. Números da sorte: 3, 27, 41

Câncer (21/06 a 22/07)

O domingo passou, mas você ainda quer ser mimado. No amor, gestos generosos e presentes vão ganhar seu coração. Nas finanças, o momento é de foco total: vale a pena investir em algo que aumente seu status ou sua autoestima.

O domingo passou, mas você ainda quer ser mimado. No amor, gestos generosos e presentes vão ganhar seu coração. Nas finanças, o momento é de foco total: vale a pena investir em algo que aumente seu status ou sua autoestima. Números da sorte: 8, 16, 59

Leão (22/07 a 22/08)



Com a Lua no seu signo, o mundo é o seu palco. Seu magnetismo está no ponto mais alto do mês. Lidere, mostre seus talentos e aceite os elogios que vierem, você merece. Números da sorte: 1, 10, 28

Virgem (23/08 a 22/09)

Enquanto todos querem palco, você prefere os bastidores. No amor, a discrição é a sua regra de hoje. No trabalho, planejar em silêncio vai trazer resultados muito maiores do que se você se expusesse agora. Confie na estratégia silenciosa.



Enquanto todos querem palco, você prefere os bastidores. No amor, a discrição é a sua regra de hoje. No trabalho, planejar em silêncio vai trazer resultados muito maiores do que se você se expusesse agora. Confie na estratégia silenciosa. Números da sorte: 12, 34, 56

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A segunda-feira será tudo, menos parada. Sua vida social vai bombar e novos amigos (ou algo mais!) podem surgir em encontros de grupo. No trabalho, o networking é sua mina de ouro hoje. Use sua diplomacia para unir as pessoas.



A segunda-feira será tudo, menos parada. Sua vida social vai bombar e novos amigos (ou algo mais!) podem surgir em encontros de grupo. No trabalho, o networking é sua mina de ouro hoje. Use sua diplomacia para unir as pessoas. Números da sorte: 7, 21, 49

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você quer o reconhecimento que merece, e ele vem. No trabalho, figuras de autoridade estão de olho na sua competência. No amor, lembre-se de também elogiar as conquistas do seu parceiro; o brilho deve ser para os dois.



Você quer o reconhecimento que merece, e ele vem. No trabalho, figuras de autoridade estão de olho na sua competência. No amor, lembre-se de também elogiar as conquistas do seu parceiro; o brilho deve ser para os dois. Números da sorte: 9, 25, 33



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Pense grande. O céu favorece viagens, cursos e contatos com o exterior. No amor, abra a mente para novas formas de viver a dois. Sua alma está pedindo expansão e novos conhecimentos. Vá buscar o que está longe.

Pense grande. O céu favorece viagens, cursos e contatos com o exterior. No amor, abra a mente para novas formas de viver a dois. Sua alma está pedindo expansão e novos conhecimentos. Vá buscar o que está longe. Números da sorte: 11, 30, 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dia pede intensidade. No amor, deixe o controle de lado e se entregue à paixão. No trabalho, você terá facilidade para lidar com grandes transformações financeiras ou recursos compartilhados. É dia de regeneração.



O dia pede intensidade. No amor, deixe o controle de lado e se entregue à paixão. No trabalho, você terá facilidade para lidar com grandes transformações financeiras ou recursos compartilhados. É dia de regeneração. Números da sorte: 6, 24, 38

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

A Lua em Leão "cutuca" o seu signo, pedindo que você olhe mais para o coração e menos para a lógica. No trabalho, aprecie o sucesso dos seus parceiros e aprenda a dividir o palco. No amor, dê atenção extra ao que o outro sente.



A Lua em Leão "cutuca" o seu signo, pedindo que você olhe mais para o coração e menos para a lógica. No trabalho, aprecie o sucesso dos seus parceiros e aprenda a dividir o palco. No amor, dê atenção extra ao que o outro sente. Números da sorte: 2, 20, 52