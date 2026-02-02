ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar: Lua em Leão traz paixão intensa e magnetismo para 4 signos nesta segunda (2 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 13:13

O clima esquentou por aqui. Se você estava esperando um sinal para se declarar ou para aquele encontro especial, a segunda-feira chegou com tudo. Para os nativos de Leão, a Lua no seu signo te transforma no centro das atenções, o magnetismo está no ápice e não há quem resista ao seu charme. É o seu momento de reinar e seduzir sem moderação.



Para Áries, a Lua favorece o romance e a conquista de forma direta e corajosa. Já Sagitário pode encontrar o amor em lugares distantes ou através de novas filosofias de vida, enquanto Libra brilha socialmente, podendo transformar uma amizade em algo muito mais colorido e excitante.

