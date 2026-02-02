ASTROLOGIA

Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

Ajustes internos e escolhas mais honestas tornam as relações menos pesadas e mais verdadeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00

A semana de 2 a 8 de fevereiro marca um ponto de virada emocional importante. O clima favorece escuta, clareza e decisões mais alinhadas com o que se sente de verdade. Para alguns signos, isso significa menos conflito, mais entendimento e relações que finalmente começam a fluir sem tanta resistência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você percebe que não precisa escolher entre liberdade e vínculo. Nesta semana, relações ficam mais fáceis quando você integra vida social, desejos pessoais e afeto sem culpa. Se estiver em um relacionamento, o equilíbrio aparece. Se estiver solteiro, alguém próximo pode surpreender com sentimentos.

Dica cósmica: Abra espaço para conexões que somam, não que limitam.

Câncer: Surge coragem para tentar algo novo nas relações. Conversas sobre futuro, compromisso ou mudanças ganham força e aliviam inseguranças antigas. Se estiver solteiro, você passa a buscar algo mais consistente e deixa de se contentar com pouco.

Dica cósmica: Não se prenda ao conforto se ele já não te nutre.

Virgem: A comunicação se torna o ponto-chave para melhorar vínculos. Falar com mais sensibilidade e menos rigidez destrava questões antigas e aproxima quem parecia distante. Pessoas do passado ou temas mal resolvidos podem reaparecer para um fechamento mais maduro.

Dica cósmica: Dizer o que sente com calma transforma tudo.

Escorpião: Fica mais claro o propósito das relações na sua vida. Ajustes feitos agora tornam os vínculos mais sólidos e menos desgastantes. Para quem está só, alguém com potencial real pode surgir, trazendo uma visão diferente sobre amor e parceria.

Dica cósmica: Crescimento nem sempre é confortável, mas vale a pena.

Peixes: Você sente que precisa decidir com o coração, não com a idealização. Relações ganham um novo fôlego quando você encara a realidade emocional com mais honestidade. Há chance de reencontros ou escolhas importantes que definem os próximos passos.

Dica cósmica: Observe atitudes, não apenas promessas.