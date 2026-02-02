Acesse sua conta
Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

Ajustes internos e escolhas mais honestas tornam as relações menos pesadas e mais verdadeiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana de 2 a 8 de fevereiro marca um ponto de virada emocional importante. O clima favorece escuta, clareza e decisões mais alinhadas com o que se sente de verdade. Para alguns signos, isso significa menos conflito, mais entendimento e relações que finalmente começam a fluir sem tanta resistência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você percebe que não precisa escolher entre liberdade e vínculo. Nesta semana, relações ficam mais fáceis quando você integra vida social, desejos pessoais e afeto sem culpa. Se estiver em um relacionamento, o equilíbrio aparece. Se estiver solteiro, alguém próximo pode surpreender com sentimentos.

Dica cósmica: Abra espaço para conexões que somam, não que limitam.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: Surge coragem para tentar algo novo nas relações. Conversas sobre futuro, compromisso ou mudanças ganham força e aliviam inseguranças antigas. Se estiver solteiro, você passa a buscar algo mais consistente e deixa de se contentar com pouco.

Dica cósmica: Não se prenda ao conforto se ele já não te nutre.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Virgem: A comunicação se torna o ponto-chave para melhorar vínculos. Falar com mais sensibilidade e menos rigidez destrava questões antigas e aproxima quem parecia distante. Pessoas do passado ou temas mal resolvidos podem reaparecer para um fechamento mais maduro.

Dica cósmica: Dizer o que sente com calma transforma tudo.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião: Fica mais claro o propósito das relações na sua vida. Ajustes feitos agora tornam os vínculos mais sólidos e menos desgastantes. Para quem está só, alguém com potencial real pode surgir, trazendo uma visão diferente sobre amor e parceria.

Dica cósmica: Crescimento nem sempre é confortável, mas vale a pena.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Peixes: Você sente que precisa decidir com o coração, não com a idealização. Relações ganham um novo fôlego quando você encara a realidade emocional com mais honestidade. Há chance de reencontros ou escolhas importantes que definem os próximos passos.

Dica cósmica: Observe atitudes, não apenas promessas.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

