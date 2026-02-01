ASTROLOGIA

O Universo marcou o momento: descubra qual é o dia mais sortudo da semana (2 a 8 de fevereiro) para o seu signo

Entre decisões importantes e encontros inesperados, a sorte se manifesta em um dia-chave para cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 2 e 8 de fevereiro, a semana carrega uma intensidade diferente. Emoções ficam mais à flor da pele, decisões ganham peso e oportunidades surgem de forma menos óbvia, mas muito mais significativa. Não é sobre correr ou forçar nada, e sim perceber quando agir. Cada signo tem um dia específico em que tudo flui melhor, as respostas chegam com mais clareza e a sorte se manifesta de forma prática, seja em conversas, escolhas, encontros ou avanços importantes. Prestar atenção ao timing certo faz toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sexta-feira, 6 de fevereiro

Você tende a duvidar dos seus próprios impulsos quando tenta racionalizar demais, mas esta semana pede confiança no que você sente. A sexta-feira favorece ideias novas, insights certeiros e decisões guiadas por uma clareza interna rara. Não descarte pensamentos só porque parecem ousados. Eles apontam caminhos que podem render mudanças muito positivas.

Dica cósmica: Confie no primeiro impulso, ele vem mais alinhado do que você imagina.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: quinta-feira, 5 de fevereiro

Este é um dia poderoso para se posicionar. A quinta-feira traz reconhecimento, visibilidade e a chance de ser ouvido em ambientes onde sua voz vinha sendo ignorada. Defender seu espaço agora abre portas importantes e fortalece sua imagem.

Dica cósmica: Não minimize o que você entrega, seu valor precisa ser dito em voz alta.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: terça-feira, 3 de fevereiro

A semana marca um ponto de virada na sua confiança interna. Na terça-feira, decisões que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. A sorte aparece quando você escolhe a si mesmo e segue o que já sabe.

Dica cósmica: Menos análise, mais escuta interna.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: quarta-feira, 4 de fevereiro

Este é um momento profundamente pessoal. A quarta-feira favorece conversas importantes, pedidos que precisam ser feitos e decisões que exigem coragem emocional. Falar o que você quer abre caminhos inesperados.

Dica cósmica: Se você sente, já é motivo suficiente para agir.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: terça-feira, 3 de fevereiro

Você começa a enxergar sentido em mudanças que antes pareciam desconfortáveis. A terça-feira marca o início de uma fase mais promissora, especialmente no trabalho e em projetos pessoais.

Dica cósmica: Acredite no novo sem tentar repetir fórmulas antigas.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: sábado, 7 de fevereiro

O sábado pede menos controle e mais escuta. A sorte aparece quando você decide priorizar seu bem-estar e repensar o que realmente significa sucesso para você.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser otimizado para dar certo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: sexta-feira, 6 de fevereiro

A sexta-feira traz fluidez e sensação de alívio. Em vez de insistir no que trava, você percebe que seguir o fluxo certo é o caminho mais inteligente.

Dica cósmica: Escolher leveza também é uma decisão poderosa.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: segunda-feira, 2 de fevereiro

A semana começa com clareza sobre rumos profissionais e objetivos de longo prazo. Um novo caminho se mostra possível quando você confia mais no que sente.

Dica cósmica: Sucesso não precisa custar sua paz.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: quarta-feira, 4 de fevereiro

Você já não se satisfaz com o superficial. A quarta-feira traz reflexões importantes sobre propósito e direção de vida. Ignorar isso pode te deixar inquieto.

Dica cósmica: O que faz sentido para você precisa guiar suas escolhas.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: sexta-feira, 6 de fevereiro

O que você diz agora tem peso. A sexta-feira é ideal para negociações, conversas decisivas e posicionamentos claros. Suas palavras abrem portas.

Dica cósmica: Dizer o que você quer muda o jogo.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: sexta-feira, 6 de fevereiro

A sorte se manifesta quando você redefine o que é abundância. O dia favorece escolhas que tragam mais satisfação e equilíbrio, não só resultados práticos.

Dica cósmica: Valorize o que melhora sua vida por inteiro.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: domingo, 8 de fevereiro

O domingo traz uma mensagem importante sobre futuro e direção. Intuições fortes e convites inesperados merecem atenção especial.