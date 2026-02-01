O que é seu vai voltar: Universo envia alívio e fortalece os laços familiares de 4 signos neste domingo (1 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:19
Se a semana passada foi agitada, este domingo chega como um bálsamo. Para os Arianos, o conselho é um só: prefira o aconchego. Um almoço em família ou um momento de paz no seu canto favorito será muito mais gratificante do que qualquer badalação. É no silêncio do lar que você encontrará as respostas que a pressa do dia a dia costuma esconder.
Câncer, a Lua no seu signo é um convite para honrar suas raízes. Estar com quem você ama e cuidar do seu espaço físico trará uma sensação de segurança emocional imbatível. Para Touro, as conversas nostálgicas com parentes ou parceiros trazem alívio e uma sensação de pertencimento que cura qualquer cansaço mental.
Nativos de Peixes também encontram alegria nos momentos lúdicos em família. Seja brincando com crianças ou cuidando de um projeto manual em casa, a alegria será o seu maior combustível. Esse acolhimento familiar não é apenas lazer, é uma forma de blindar o seu emocional para os desafios que o novo mês possa trazer.
O universo está pedindo para você voltar para casa, não apenas para o endereço físico, mas para as pessoas que são o seu porto seguro. Valorize os pequenos gestos de cuidado e a comida feita com amor. É nessa simplicidade que reside a força necessária para transformar a sua vida a partir deste novo mês.