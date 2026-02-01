ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar: Universo envia alívio e fortalece os laços familiares de 4 signos neste domingo (1 de fevereiro)

Signos encontram no convívio doméstico a resposta para angústias recentes; entenda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:19

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a semana passada foi agitada, este domingo chega como um bálsamo. Para os Arianos, o conselho é um só: prefira o aconchego. Um almoço em família ou um momento de paz no seu canto favorito será muito mais gratificante do que qualquer badalação. É no silêncio do lar que você encontrará as respostas que a pressa do dia a dia costuma esconder.

Câncer, a Lua no seu signo é um convite para honrar suas raízes. Estar com quem você ama e cuidar do seu espaço físico trará uma sensação de segurança emocional imbatível. Para Touro, as conversas nostálgicas com parentes ou parceiros trazem alívio e uma sensação de pertencimento que cura qualquer cansaço mental.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Nativos de Peixes também encontram alegria nos momentos lúdicos em família. Seja brincando com crianças ou cuidando de um projeto manual em casa, a alegria será o seu maior combustível. Esse acolhimento familiar não é apenas lazer, é uma forma de blindar o seu emocional para os desafios que o novo mês possa trazer.