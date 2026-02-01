ASTROLOGIA

Nem todo mundo sofre igual: esses 2 signos costumam sair ganhando mesmo nos piores momentos

Quando tudo aperta, algo dá certo, uma solução aparece e a vida encontra um jeito de ajudar

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A vida não é fácil para ninguém, mas alguns signos parecem atravessar fases difíceis com uma proteção invisível. Problemas financeiros, crises emocionais ou obstáculos inesperados até surgem, mas não duram tanto quanto deveriam. Segundo a astróloga Carol Starr, quando tudo parece dar errado, esses signos contam com uma combinação poderosa de resiliência, atitude e uma sorte que aparece na hora exata. Mesmo nos momentos mais tensos, eles sempre dão um jeito de sair por cima.

Touro:

Segundo Carol Starr, Touro é um signo que raramente se entrega quando as coisas ficam difíceis. Sua força está em insistir, manter o foco e seguir em frente mesmo quando o cenário não é favorável. Essa postura faz com que soluções apareçam e crises sejam contornadas com mais facilidade. Além disso, Touro costuma se antecipar aos problemas, buscando estabilidade antes que o caos se instale.

Dica cósmica: Persistência também é uma forma de sorte.

Sagitário:

Para Sagitário, a sorte parece surgir do nada. Carol Starr explica que, mesmo em momentos complicados, oportunidades inesperadas aparecem, seja em forma de dinheiro, ajuda externa ou reviravoltas positivas. O otimismo natural e a confiança no futuro fazem com que Sagitário atraia soluções quando outros já teriam desistido.

Dica cósmica: Acreditar que vai dar certo costuma ser o primeiro passo para dar.