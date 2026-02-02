SIGNOS

Dinheiro destrava para 3 signos e decisões importantes precisam ser tomadas hoje; veja recado do Anjo da Guarda de hoje (2 de fevereiro)

Menos impulso e mais consciência

Fernanda Varela

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda aponta um dia de clareza prática, especialmente para questões financeiras, acordos e escolhas que vinham sendo adiadas. O momento pede responsabilidade, menos impulso e mais consciência sobre o que realmente vale a pena manter.

O recado espiritual desta sexta-feira indica que pequenas decisões tomadas agora podem evitar problemas maiores nos próximos dias. Para três signos em especial, o alerta é direto, ou organiza a vida agora ou a conta vem depois.

Áries

O Anjo da Guarda chama atenção para gastos impulsivos e promessas feitas no calor do momento. Hoje é dia de colocar limites, inclusive para si mesma. Uma conversa sobre dinheiro ou trabalho tende a trazer alívio, desde que você fale com clareza e não tente controlar tudo sozinha. Prudência agora garante tranquilidade lá na frente.

Virgem

Questões financeiras começam a se destravar, mas exigem ação prática. O Anjo da Guarda pede menos perfeccionismo e mais decisão. Se você vem adiando um ajuste, renegociação ou mudança de rota, este é o dia certo para agir. Confie no que você já sabe, sua intuição está alinhada com a realidade.

Capricórnio

O dia favorece acordos, assinaturas e resoluções importantes. O Anjo da Guarda reforça que você está no caminho certo, mas precisa parar de carregar responsabilidades que não são suas. Ao organizar prioridades, o dinheiro flui melhor e o cansaço diminui. Hoje, dizer não também é uma forma de proteção.

