Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro destrava para 3 signos e decisões importantes precisam ser tomadas hoje; veja recado do Anjo da Guarda de hoje (2 de fevereiro)

Menos impulso e mais consciência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda aponta um dia de clareza prática, especialmente para questões financeiras, acordos e escolhas que vinham sendo adiadas. O momento pede responsabilidade, menos impulso e mais consciência sobre o que realmente vale a pena manter.

O recado espiritual desta sexta-feira indica que pequenas decisões tomadas agora podem evitar problemas maiores nos próximos dias. Para três signos em especial, o alerta é direto, ou organiza a vida agora ou a conta vem depois.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Filhas de Ivete Sangalo sobem no trio em Juazeiro e roubam a cena durante show

VÍDEO: Filhas de Ivete Sangalo sobem no trio em Juazeiro e roubam a cena durante show

Imagem - Bell Marques lembra passado doloroso e chora ao falar da esposa: 'Comprava roupa pra mim quando eu não tinha o que vestir'

Bell Marques lembra passado doloroso e chora ao falar da esposa: 'Comprava roupa pra mim quando eu não tinha o que vestir'

Imagem - Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Áries

O Anjo da Guarda chama atenção para gastos impulsivos e promessas feitas no calor do momento. Hoje é dia de colocar limites, inclusive para si mesma. Uma conversa sobre dinheiro ou trabalho tende a trazer alívio, desde que você fale com clareza e não tente controlar tudo sozinha. Prudência agora garante tranquilidade lá na frente.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Questões financeiras começam a se destravar, mas exigem ação prática. O Anjo da Guarda pede menos perfeccionismo e mais decisão. Se você vem adiando um ajuste, renegociação ou mudança de rota, este é o dia certo para agir. Confie no que você já sabe, sua intuição está alinhada com a realidade.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Capricórnio

O dia favorece acordos, assinaturas e resoluções importantes. O Anjo da Guarda reforça que você está no caminho certo, mas precisa parar de carregar responsabilidades que não são suas. Ao organizar prioridades, o dinheiro flui melhor e o cansaço diminui. Hoje, dizer não também é uma forma de proteção.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Organizar a vida prática é um ato espiritual. Quando você coloca ordem no que é concreto, o universo encontra espaço para agir a seu favor.

Mais recentes

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano de segunda-feira (2 de fevereiro): respostas chegam de forma clara

Carta domina o Baralho Cigano de segunda-feira (2 de fevereiro): respostas chegam de forma clara
Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular
02

Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
04

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem