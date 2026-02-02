Acesse sua conta
'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

Ator pediu atenção redobrada com golpes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:20

Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Nem mesmo a fé, a celebração e o forte esquema de segurança impediram um episódio desagradável durante os festejos de Iemanjá em Salvador. O ator e diretor André Gonçalves usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (2), para contar que teve o celular furtado enquanto participava da tradicional festa no bairro do Rio Vermelho.

Visivelmente abalado, o artista relatou que o furto aconteceu em meio à multidão, apesar da grande presença policial no local. Segundo ele, a sensação inicial era de tranquilidade. "Me senti seguro, protegido, com polícia por todos os lados. Ainda assim, fui furtado. Infelizmente, acabei sendo mais uma vítima da insegurança que existe no país", desabafou.

Na publicação, André marcou a Prefeitura de Salvador e o Governo da Bahia e fez questão de alertar amigos e seguidores sobre possíveis tentativas de golpe. O ator explicou que estava com dois celulares e que um deles foi levado. "Se alguém receber mensagem em meu nome, seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, não sou eu", reforçou.

Apesar da experiência negativa, o ator deixou claro que o episódio não diminui o carinho que sente pela capital baiana. Pelo contrário: ele aproveitou o relato para demonstrar seu amor por Salvador, mas fez um alerta importante, especialmente com a proximidade do Carnaval. "É muito triste isso ter acontecido em um lugar que eu amo tanto. Carnaval está chegando, então todo cuidado é pouco", aconselhou.

André classificou a situação como "lamentável" e disse que passar por esse tipo de problema em um momento de celebração é algo "horroroso". 

