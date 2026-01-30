Acesse sua conta
Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Cantora segue sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:02

Melody Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A cantora Melody passou por um grande susto e precisou ser internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A jovem artista deu entrada na unidade hospitalar na última quinta-feira (29/1), após apresentar um quadro preocupante de mal-estar que acabou se agravando.

Segundo informações confirmadas pelo pai e empresário da cantora, Belinho, a situação começou durante uma apresentação recente. Melody passou mal ainda no palco, chegou a vomitar e, no dia seguinte, passou a sentir fortes dores abdominais, o que acendeu o alerta da equipe.

Após exames médicos, os profissionais identificaram uma infecção intestinal aguda, exigindo internação imediata e acompanhamento clínico. Apesar do susto, o estado de saúde da cantora é considerado estável, e ela já apresenta sinais de recuperação.

Melody por Reprodução

Por orientação médica, todos os compromissos profissionais de Melody foram suspensos temporariamente. A equipe da artista confirmou o cancelamento da agenda de shows até o dia 3 de fevereiro de 2026, para que ela possa se dedicar totalmente ao tratamento.

Em nota oficial divulgada pela assessoria, a equipe agradeceu o carinho dos fãs e reforçou que Melody segue em observação médica, recebendo todo o suporte necessário. A expectativa é de recuperação completa nos próximos dias, mas não está descartada a possibilidade de a cantora permanecer internada por mais tempo, caso os médicos considerem necessário.

